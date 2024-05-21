Полтысячи отмосток жилых домов отремонтировали в Подмосковье с начала года

Пятьсот пятьдесят отмосток многоквартирных домов отремонтировали подмосковные УК с начала года. Об этом сообщили в Главном управлении содержания территорий Московской области.

К примеру, работы провели в Подольске — на улицах Ульяновых и Красная, в поселке Подольской машинно-испытательной станции, в Климовском микрорайоне.

Отмостка — это бетонное или асфальтовое покрытие вокруг здания. Его цель — защита фундамента от влаги во время дождей и снегопадов.

В случае обнаружения повреждений, трещин и других дефектов следует обратиться в Единую диспетчерскую службу или свою управляющую компанию.