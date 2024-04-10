Полтысячи стен и фасадов МКД восстановили в Подмосковье с начала года

Около пятисот стен и фасадов многоквартирных жилых домов были восстановлены в Подмосковье с января текущего года. Об этом рассказали в Главном управлении содержания территорий Московской области.

«Работы проведены в тридцати восьми округах региона. Лидером по количеству отработанных заданий стал городской округ Мытищи», - говорится в сообщении ведомства.

К примеру, в этом муниципалитете привели в порядок стены и фасады домов на Летной улице в самих Мытищах, на улице Полковника Романова в Нагорном, на Юбилейной улице в Бородино.

Чтобы подать обращение в сфере ЖКХ, жителям региона нужно позвонить на короткий номер 122*4. Вызов примет робот Женя, который при необходимости направит звонок оператору или в диспетчерскую службу.