Поселок Брикет в городском округе Руза газифицировали

Более пятисот жителей подмосковного поселка Брикет городского округа Руза теперь могут провести газ в свои дома и квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Подмосковья.

Отмечается, что поселок газифицировали в рамках реализации губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2030 года». Для этого был построен новый газопровод, протяженность которого составила почти четыре километра.

По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, всего в текущем году в регионе планируется построить не менее трехсот километров новых газопроводов в 60 населенных пунктах с общим населением более 10 тысяч человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является одним из самых газифицированных регионов в стране.