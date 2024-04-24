После вмешательства ГУСТ МО жителям квартиры в Клину возобновили подачу газа

Жители одной из квартир в Клину долгое время были без газоснабжения из-за обнаруженной проблемы в дымовом канале. Нарушение устранили лишь на бумагах, что потребовало вмешательства ГУСТ МО. Только после настойчивости инспекторов удалось разрешить проблему.

Специалисты АО «Мособлгаз» получили аварийную заявку и были вынуждены прекратить подачу газа в квартиру по адресу ул. 60 лет Комсомола, 18, корпус 4. В помещении обнаружилась проблема с тягой в дымовом канале, о которой уведомили управляющую компанию ООО «ЖЭУ-7 Клин».

УК позже сообщила «Мособлгазу», что нарушение в дымоходе устранили, а также передали соответствующие документы об устранении проблемы. Там утверждалось, что все готово к эксплуатации. Специалисты выехали на проверку: термоанемометр показал, что тяги по-прежнему нет. Значит УК не устранила нарушение, а бумаги при этом оформила. Из-за сохранения нарушения в квартире подключение газа к колонке было невозможным.

Было установлено, что ООО «ЖЭУ-7 Клин» нарушила лицензионные требования, в связи с чем составили административный протокол по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ. Только после вмешательства и настойчивости ГУСТ МО коммунальщики стали действовать и действительно провели необходимые работы. Подачу газа в квартиру в итоге возобновили, и теперь все соответствует требованиям безопасности.

В ГУСТ МО напомнили, что ответственные организации обязаны проводить проверку дымовых и вентиляционных каналов не менее трех раз в год. В противном случае их привлекут к ответственности за неисполнение обязанностей.