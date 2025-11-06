Предприятие «Чистый город» завершило подготовку к зимнему сезону в Дубне

В подмосковной Дубне завершился смотр техники муниципального предприятия «Чистый город». Глава округа Максим Тихомиров после проверки подтвердил полную готовность наукограда к зимним вызовам.

Парк специализированной уборочной техники в Дубне за последние годы значительно обновлен и расширен, достигнув рекордных 60 единиц. Среди них — 21 многофункциональный МТЗ, 5 комбинированных дорожных машин, 4 минипогрузчика и тяжелая техника включая грейдер и фронтальный погрузчик. Ключевым приобретением 2025 года стал камаз-манипулятор с люлькой для высотных работ и газель-самосвал для оперативного вывоза снега, закупленные при поддержке губернатора Подмосковья.

Глава округа Максим Тихомиров лично проинспектировал технику и провел рабочую встречу с сотрудниками предприятия, где обсудил обеспечение всем необходимым для бесперебойной работы в зимний период.

«В ноябре синоптики обещают первые снегопады. Все готово к уборке города на 100%», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Важно, что нареканий к готовности от непосредственных исполнителей работ не поступило — все подразделения подтвердили готовность к сезону. Также уже заготовлены необходимые объемы пескосоляной смеси для борьбы с гололедом на дорогах и тротуарах.