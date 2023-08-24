Борцы из Люберец и Мытищ выиграли соревнования на призы губернатора Московской области

В мытищинском спортивном зале «Центра единоборств» состоялись соревнования в рамках масштабного розыгрыша Кубка губернатора Московской области.

На ковер выходили бороться юноши 2010-2011 годов рождения. Как информирует пресс-служба регионального Минспорта, в вольной борьбе первое общекомандное место заняла команда хозяев турнира. За ней в призовой тройке расположились спортсмены Раменского и Котельников.

Среди «греко-римлян» победу одержал коллектив Люберец. На втором месте подольчане, на третьем — раменчане.

Ранее сообщалось, что на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях изменится расписание электропоездов.