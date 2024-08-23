Проблемные контейнерные площадки приведут в порядок в Подмосковье

Проблемные контейнерные площадки приведут в порядок в регионе, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В ведомстве отметили, что сейчас в регионе насчитывается около трех тысяч проблемных площадок. Большая их часть расположены в Домодедово, Красногорске, Чехове, Истре и Подольске.

В первую очередь, в порядок приведут тысячу площадок, которые находятся в наиболее запущенном состоянии. В настоящее время подготавливаются паспорта объектов. После этого будут разработаны схемы с необходимым объемом работ и местами расположения площадок. Завершить подготовку планируется до середины сентября, чтобы скорее приступить к строительно-монтажным работам.