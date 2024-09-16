Пробные топки стартовали на объектах теплоснабжения в Подмосковье

ЖКХ

Фото: [Медиасток.рф]

Пробные топки стартовали на объектах теплоснабжения в Подмосковье в рамках подготовки к отопительному периоду, сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Проверки проводятся на котельных и магистральных сетях. Это позволяет выявить дефекты в работе объектов и оценить степень их готовности к работе зимой.

«По результатам пробных топок составляется акт установленного образца, согласно которому мы понимаем, что система успешно запущена после планово-предупредительного ремонта или что требуются срочные меры по устранению дефектов, чтобы зимой жители чувствовали себя комфортно», - рассказал вице-губернатор региона Евгений Хромушин.

В Подмосковье к зиме необходимо подготовить 2,8 тысячи котельных, полторы тысячи центральных тепловых пунктов, почти 11 тысяч километров теплосетей, 18 тысяч километров сетей водоснабжения, 103 тысячи километров электросетей, более 62 тысяч километров газопроводов.

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