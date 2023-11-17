Пробный пуск новой блочно-модульной котельной состоялся в Сергиевом Посаде
Фото: [Пресс-служба Министерства энергетики МО]
Правительство Московской области и госкорпорация «Ростех» в кратчайшие сроки построили на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде новую котельную. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Подмосковья.
Отмечается, что в пробном пуске нового энергетического объекта приняли участие министр энергетики региона Александр Самарин и глава городского округа Дмитрий Акулов. Новая котельная мощностью 32,5 МВт построена на территории Загорского оптико-механического завода в кратчайшие сроки при сотрудничестве с госкорпорацией «Ростех».
«Сроки возведения новой котельной беспрецедентные, благодаря эффективному сотрудничеству с госкорпорацией „Ростех“. Общий срок работ с момента подготовки площадки составил два с половиной месяца, а сама стройка — всего полтора месяца. Сегодня мы присутствуем при пуско-наладке. Газ на котельную уже подан. Спасибо всем службам за слаженную работу» — заявил вице-губернатор Евгений Хромушин.
Новая котельная была перехвачена с другого объекта, где не такие сжатые сроки, и оперативно доставлена в Сергиев Посад. Уже в течение недели котельная выйдет на полную проектную мощность, в работу будут запущены все пять котлов.
«В течение недели мы сможем подать тепло от этой котельной потребителям. Ресурса хватит на весь микрорайон Северный. В результате более 10 тысяч жителей Сергиев Посада получат качественное бесперебойное отопление и горячее водоснабжение» — сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.