В Подмосковье в 2026 году модернизируют более 16 км сетей водоснабжения и водоотведения котельных

В Подмосковье в 2026 году по госпрограмме модернизируют более 16 км сетей водоснабжения и водоотведения котельных. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В Больших Вяземах в Одинцово реконструируют сети водоснабжения и водоотведения. Реконструкция системы водоснабжения протяженностью 6,5 км выполнена уже на 85%. Завершить работы планируется до конца августа. В этом же населенном пункте модернизируют 5,2 км сетей водоотведения. Степень строительной готовности составляет 68%.

Реализация проектов обеспечит стабильную подачу и отвод воды двух котельных и 45 многоквартирных домов.

В Королеве капитально ремонтируют сеть водоводов, которые питают Теплоэлектроцентраль. Работы ведутся на улицах Пионерская, Богомолова и Толстого. Заменили более 1,8 км труб из запланированных 4,9 км. Завершить работы планируется до конца года. В результате надежным водоснабжением будут обеспечены не только ТЭЦ, но 37 социальных объектов и 262 МКД.

«С начала года более надежное водоотведение и водоснабжение почувствовали на себе более 35 тыс. человек —модернизировано почти 5,5 км сетей, 11 водозаборных узлов и станций водоочистки. До конца года мы планируем завершить работы еще на 79 объектах, что позволит улучшить качество коммунальных услуг для более 200 тыс. жителей», — отметил глава министерства Кирилл Григорьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о повышении качества коммунальных услуг для жителей.