Программа по ремонту дорог активно реализуется в Серпухове

В городском округе Серпухов в нынешнем году выполняют масштабный объем работ по ремонту объектов дорожной инфраструктуры.

Ремонтные работы уже завершены по улицам Физкультурной и Ногина. Рабочие установили бортовой камень и асфальтировали необходимый участок.

Работы проводят по всей территории округа, в том числе и в сельской местности муниципалитета. Так, в деревне Нефедово проблемный участок дороги был спрофилирован и отсыпан щебнем. Рабочие также выполнили устройство покрытия из а/б крошки. Работы подходят к завершению.

В деревне Фрунзе уже выполнен монтаж бортового камня и устройство верхнего слоя а/б покрытия. Специалисты продолжают реализовывать поставленное задание.

Проблемные участки дорог, расположенные в деревнях Бутурлино, Левое Ящерово и Правое Ящерово, также спрофилированы и отсыпаны щебнем. Вскоре рабочие приступят к следующему этапу — устройство покрытия из а/б крошки. Аналогичные виды работ выполнены в деревне Ивановское. Всего в населенном пункте отремонтированы восемь участков.

«В текущем году ведем работы и на дорогах к участкам многодетных семей. В районе деревень Акулово и Шепилово выполняется разработка грунта и отсыпка песка», — сообщил Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Капитальный ремонт тротуара к храму протяженностью 0,17 км завершен в городе Протвино. Были выполнены следующие работы: укладка верхнего слоя а/б покрытия тротуара, разработка грунта, отсыпка песком и щебнем.

Три участка дорог по улицам Лесная, Клубная и Спортивная в поселке Большевик ремонтируются в настоящее время. Специалисты выполняют спрофилирование, отсыпают щебень, выполняют покрытие из а/б крошки.