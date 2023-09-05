Программой повышения надежности электроснабжения в Подмосковье охвачено 248 объектов

В Подмосковье программой повышения надежности электроснабжения охвачено уже 248 объектов, сообщили в Минэнерго региона. Работы проводят специалисты компании «Мособлэнерго».

В рамках программы на объектах проводят замену опор и кабеля. Уже заменили 493 конструкции из 567 запланированных, а также 71 километр проводов из 81-го. Лидерами по проведению работ стали Раменское, Пушкино, Одинцово и Истра.

Помимо этого, по программе проводят капремонт и возводят новые объекты. Так, уже построено более 69 километров ЛЭП, построено и модернизировано 55 трансформаторных подстанций.

До конца следующего месяца в регионе в рамках программы планируется провести работы еще на 31 объекте.

В текущем году программой были охвачены 26 муниципалитетов. Это на пять муниципальных образований больше, чем в прошлом году.