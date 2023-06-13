Просто и понятно о ЖКХ: интернет-портал «Твой Домовой» запустили в Подмосковье

Как рассказал гендиректор МосОблЕИРЦ Олег Савельев, на портале жители могут получить разъяснения по самым типовым вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе разобраться с тарифами и нормативами, а также узнать, как получить перерасчет.

Сейчас в сервисе доступно шесть главных разделов: «ЖКХ», «Приборы учета», «Платежный документ», «Как быть, если…», «Долги. Почему не стоит их копить». Постепенно будут добавляться новые разделы.

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский, в свою очередь, подчеркнул, что МособлЕИРЦ стал не только гарантом порядка расчетов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, но и центром, куда жители идут с вопросами по поводу качества коммунальных услуг, ремонта домов и благоустройства дворов.

Специалисты отвечают жителям региона на все волнующие их вопросы по телефону, почте, в соцсетях и офисах, подчеркнул министр. Сервис «Твой Домовой», уверен Велиховский, позволит быстрее разобраться в вопросах ЖКХ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в региональную систему жилищно-коммунального хозяйства будет инвестировано порядка 320 миллиардов рублей.