Проверка вентиляционных каналов и дымоходов в Подмосковье близится к завершению. Как рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору на территории Московской области, работы выполнены уже на 94%.

С начала апреля в муниципалитетах проверили состояние более 36 тысяч систем вентиляции и дымоходов. До начала отопительного сезона осталось обследовать еще около трех тысяч объектов.

Все многоквартирные жилые дома региона должны пройти проверку и получить паспорт готовности до середины сентября.

В ведомстве добавили, что управляющие компании должны проверять системы вентиляции в жилых домах как минимум три раза в год.