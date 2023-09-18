Проверки тепловых сетей полностью выполнили в 34 округах Подмосковья

Проверки тепловых сетей в рамках подготовки к отопительному сезону полностью выполнили в тридцати четырех муниципалитетах Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ региона.

В целом проверки организовали в шестидесяти округах области. По состоянию на 15 сентября к отопительному сезону готовы более 8,3 тысячи километров сетей из 10,6 тысячи. Это 78% теплосетей региона.

В ходе проверок специалисты выявили 160 утечек. Зимой они могли бы стать причиной серьезных аварий. Больше всего утечек обнаружили в Орехово-Зуево, Воскресенске, Шатуре, Истре и Луховицах.