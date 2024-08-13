Работы на 279 объектах завершили в Подмосковье по программе повышения надежности электроснабжения

В Подмосковье в рамках программы повышения надежности электроснабжения жителей с начала года завершили работы на 279 электросетевых объектах, сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Наибольший объем работ провели в Павловском Посаде. Здесь заменили 79 опор и почти семь километров провода, отремонтировали оборудование на двух подстанциях, реконструировали и построили шесть с половиной километров ЛЭП, ввели две трансформаторные подстанции.

В общей сложности с января этого года в регионе заменили 452 опоры и более 62 километров провода, реконструировали и построили почти 73 километра ЛЭП и 64 подстанции.

В этом году по программе работы ведутся в 33 муниципалитетах, где в порядок приведут 381 объект.