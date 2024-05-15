Работы по благоустройству начались в военном городке Клин-9

В военном городке Клин-9 начались работы по обновлению внутриквартальных территорий домов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 11. В улучшении населенного пункта участвуют бригады подрядчика ООО «Столица» и «Газпром теплоэнерго МО». Ход работ проверила глава округа Алена Сокольская.

Рабочие в Клин-9 приступили к активным работам в рамках госпрограммы по формированию комфортной городской среды. На территории сняли дорожную одежду, начали делать песчаную подушку под новые тротуары и проезды, а также укладывать бордюрный камень.

Проведут и работы по замене наружной теплотрассы, которая в настоящее время портит облик микрорайона. Ее демонтируют и уложат новые трубы протяженностью более двух километров под землей. Эти мероприятия проведут в рамках концессионного соглашения с компанией «Газпром теплоэнерго Московская область».

Как отметила Алена Сокольская, общими усилиями дорожные и жилищные службы смогут сделать место для жизни в Клин-9 комфортнее. Зимой жители оценят эти труды, получая качественное и стабильное тепло.

Отметим, в Клин-9 ранее проводили работы по улучшению инфраструктуры. В 2023-м модернизировали систему водоснабжения, а годами ранее сделали ремонт многоквартирных домов. В планах провести модернизацию электросетей, как только Минобороны РФ передаст округу линии освещения.