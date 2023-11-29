Работы по догазификации населенных пунктов продолжатся в Подмосковье в 2024 году

Работы по подключению домовладений в муниципалитетах Подмосковья к газораспределительным сетям в рамках догазификации продолжатся в регионе в следующем году.

Работы в городских округах стартуют в январе. В большинстве из населенных пунктов их планируется завершить до конца года, в декабре.

В некоторых населенных пунктах запланированный срок окончания работ — более ранний. К примеру, в Щемилово и Старых Псарьках в Богородском округе планируется завершить работы в апреле, в Новой Купавне — в октябре, в Починках и Громково — в марте, в Пашуково и Колышкином болоте — в июне.

В Волоколамске в Судниково и Шестаково планируемый срок завершения работ — апрель, в Суворово и Чертаново — май, в Юрьево и Теряево — июнь, в Кашино — октябрь.