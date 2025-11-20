Работы по капитальному ремонту теплосетей проводят в микрорайоне Купавна в Балашихе

В микрорайоне Купавна городского округа Балашиха ведутся капитальные ремонтные работы на тепловых сетях, расположенных на улицах Адмирала Нахимова, Адмирала Макарова, Адмирала Кузнецова, Дружбы, Победы и Цветочной.

В ходе реализации проекта осуществляется замена изношенных участков трубопроводов на новые, оснащенные пенополиуретановой (ППУ) изоляцией. Такие меры приведут к заметному росту энергоэффективности системы и снижению тепловых потерь в процессе транспортировки ресурса к конечным потребителям.

«Мы заменили более километра старых сетей 1964 года, которые имели износ около 80%. Реализация проекта позволит обеспечить стабильное теплоснабжение социальных и жилых объектов, повысить качество коммунальных услуг для населения», — отметил директор МУП «Балашихинские Коммунальные Системы» Николай Говричев.

Реализация указанных мероприятий служит ключевым этапом в программе повышения надежности инфраструктуры жизнеобеспечения Балашихи.



Все работы планируют завершить к концу 2026 года.