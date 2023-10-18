Работы по нормализации температурно-влажностного режима проверили в 6,5 тысячи МКД Подмосковья

Работы по нормализации температурно-влажностного режима проверили в шести с половиной тысячах многоквартирных домов Подмосковья. Об этом рассказали в Госжилинспекции региона.

Из указанного количества домов весь комплекс восстановления режима был выполнен в пяти с половиной тысячах. В остальных домах проведение работ находится на контроле инспекторов.

После прошлой зимы в список работ внесли 6471 дом, где были выявлены нарушения режима на чердаках. Причиной являлись протечки с крыш, образование наледи, наличие конденсата из-за перепадов температуры. Для того, чтобы подобные проблемы больше не повторялись, в ГЖИ разработали комплекс работ по нормализации режима, а рамках подготовки к новому сезону проводили проверки их выполнения.

Никаких нарушений не выявили в Молодежном и Черноголовке. Все поставленные задачи в рамках комплекса работ выполнили в двадцати четырех муниципалитетах.