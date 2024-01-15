Плановые работы по промывке канализационных сетей проводятся в Подмосковье, сообщили в Министерстве ЖКХ региона. В их рамках на сетях устраняют засоры и приводят в порядок оборудование.

К примеру, на прошлой неделе работники Балашихинских коммунальных систем очистили 18 канализационных колодцев и 91 насос. Также они промыли более 1,6 тысячи метров сетей, устранили 38 засоров и 15 утечек. Кроме того, специалисты отремонтировали два водопроводных и четыре канализационных колодца, две водопроводные колонки, три насоса.

Деятельность предприятия курируется Министерством ЖКХ Подмосковья. Организация реализует мероприятия по обеспечению жителей муниципалитета чистой и качественной водой.