Работы по водоотведению провели в Мытищах

В ходе встречи руководителей управления дорожного хозяйства администрации городского округа Мытищи с жителями жилого комплекса «Императорские Мытищи», кооператива «Грачи» и представителями застройщика ГК «Гранель» был активно освещен вопрос подтопления на Осташковском шоссе.

«Взята на контроль проработка организации отстойно-разворотной площадки на территории жилого комплекса», - говорится в сообщении администрации округа.

В ходе реконструкции Осташковского шоссе предусматривается прокладка водоотведения с дорожного полотна. Предполагается, что после завершения всех запланированных работ, шоссе будет свободно от подтоплений на долгое время. Работы идут в соответствии с графиком.

Также в ходе встречи были рассмотрены вопросы транспортной доступности жилого комплекса и кооператива.