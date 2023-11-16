Ремонт больницы продолжается в Электрогорске

Как отметил представитель муниципальной администрации, рабочие соблюдают все поставленные сроки в процессе отделки внутренних помещений. Так, в конце ноября сотрудники подрядной организации уже начнут работы по монтажу вентиляций, завершат ремонт крыши и установку пожарных лестниц, а также благоустроят прилегающую к медицинскому учреждению территорию.

27-го ноября рабочие начнут установку межкомнатных дверей и покраску стен. Глава подмосковного Павлово-Посадского городского округа дал поручение увеличить количество рабочих на этом объекте и продолжить держать ход работ на контроле.