Ремонт детского сада «Колокольчик» продолжается в Электрогорске
Фото: [пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.]
Глава подмосковного Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов рассказал о ходе капитального ремонта учреждения дошкольного образования «Колокольчик». В социальных сетях представитель муниципальной администрации поделился, что этот процесс держат под контролем.
Как рассказал глава Павлово-Посадского городского округа, на объекте практически завершены работы по монтажу отопительных систем. До конца ноября планируется завершить установку распределительных шкафов и электрических магистралей. Также до конца месяца будут обустроены входные группы. Помимо этого, к началу декабря будут отремонтированы кровля и фасад. Также подрядная организация скоро приступит к внутренней отделке помещений и установке оборудования и сантехники.
Вскоре после завершения ремонта воспитанники детского сада «Колокольчик» вернутся в отремонтированные и обновленные помещения. После этого они смогут заниматься в комфортной и благоприятной среде.