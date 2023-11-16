Ремонт детского сада «Колокольчик» продолжается в Электрогорске

Глава подмосковного Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов рассказал о ходе капитального ремонта учреждения дошкольного образования «Колокольчик». В социальных сетях представитель муниципальной администрации поделился, что этот процесс держат под контролем.

Как рассказал глава Павлово-Посадского городского округа, на объекте практически завершены работы по монтажу отопительных систем. До конца ноября планируется завершить установку распределительных шкафов и электрических магистралей. Также до конца месяца будут обустроены входные группы. Помимо этого, к началу декабря будут отремонтированы кровля и фасад. Также подрядная организация скоро приступит к внутренней отделке помещений и установке оборудования и сантехники.

Вскоре после завершения ремонта воспитанники детского сада «Колокольчик» вернутся в отремонтированные и обновленные помещения. После этого они смогут заниматься в комфортной и благоприятной среде.