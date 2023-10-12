Ремонт дороги Центральной улицы Серпухова планируют завершить в скором времени

Новый асфальт прокладывают на Центральной улице Серпухова. Об этом рассказал глава городского округа Сергей Никитенко в социальных сетях.

При поддержке Правительства Подмосковья и губернатора региона Андрея Воробьева, отметил Никитенко, в Серпухове до конца года отремонтируют более семи десятков дорог. В данный момент работа также продолжаются.

Так, обновляют покрытие на одной из главных дорог для муниципалитета по Центральной улице. По словам главы Серпухова, рабочие здесь заменят более двух километров асфальта. К ремонту подключены десять человек с пятью единицами техники. Завершить ремонт дороги планируют в срок, до 15-го октября.

Отдельно глава муниципалитета подчеркнул, что к вопросам, связанным с ремонтом дорог, в администрации подходят комплексно, чтобы не случалось перегрузок, которые приводят к дефектам и необходимости повторных работ.