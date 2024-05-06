Ремонт картами: в Чехове активно ликвидируют ямы во дворах

15 апреля в г.о. Чехов стартовали работы по ямочному ремонту проездов и тротуаров во дворах. В этом году «картами» будет отремонтировано 5 дворов.

Новое асфальтовое покрытие уже получил двор по улице Московской, д. 84/1 и 84/2. На очереди дворы по улице Чехова, д. 4, 6, 6а и д. 2. Общей площадью 3 868 кв. м. будет устранено 8 дефектов дорожного полотна.

«До 15 июля будет отремонтировано 8 260,5 кв. м. дворовых территорий и устранено 35 дефектов. В программу ремонта на 2024 год вошли дворы на улицах Московская, Мира, Чехова и Весенняя. Всего в этом году планируется ликвидация более 1 700 ям»,- рассказал Глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

Адреса дворов, вошедших в план ремонта на 2024 год:

- ул. Московская, д. 84/1, 84/2.

- ул. Мира, д. 11, 12, 13, 15, 16.

- ул. Чехова, д. 4, 6, 6а.

- ул. Весенняя, д. 18, 20, 22/1, 22/2, 26, 26а.

- ул. Чехова, д. 2.

Работы проводятся при софинансировании бюджета области. Жителей попросили с пониманием отнестись к возможному шуму из-за дорожных работ, а также убирать транспорт с парковок по просьбе УК.