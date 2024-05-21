Ремонт муниципальных дорог проходит в Талдомском округе
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Талдом]
В Талдомском округе стартовал ремонт дорог, имеющих муниципальное значение.
На некоторых участках работы уже начались. В частности, специалисты проводят ремонт дорог на пяти участках:
• д.Костино — Смирновские дачи;
• д. Акишево (уч-к 6);
• п. Запрудня, пер. Мира;
• п. Запрудня, 1-й Пролетарский переулок;
• п. Запрудня, дорога, ведущая к заводу.
Общая протяженность участка, который отремонтируют, составит 7,1 км.
С 3 июня подрядная организация начнет ремонт дороги на участке по ул. Салтыкова-Щедрина в Талдомском городском округе.
Также в рамках программы капитального ремонта специалисты проводят проектно-изыскательские работы по двум участкам дорог, которые ведут к сельским населенным пунктам:
• д. Платунино – Новотроица;
• д. Новотроица (уч-к 3).
В 2024 году также проведут работы на семи участках дорог, общая протяженность которых составляет 7,6 км. Работы выполнят в следующих деревнях округа:
• Лютиково (участок 2);
• Маклаково (участокк 27);
• Тарусово;
• Ахтимнеево;
• Кривец.
В поселке Запрудня пройдет реконструкция дороги по улице 2ая Советская, в городе Талдом — по улице Восточная.
В настоящее время специалисты занимаются разработкой сметной документации по каждому участку.
Во время ремонта дорог используют современные и качественные материалы. Экспертная комиссия проверяет качество асфальтного покрытия несколько раз: сначала до выполнения работ, затем после прокладки асфальта.