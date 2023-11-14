Ремонт подъездов продолжается в Серпухове

В подмосковном городском округе Серпухов продолжают реализовывать губернаторскую программу «Мой подъезд». Как отметил глава муниципалитета Сергей Никитенко, этот проект остается одним из самых востребованных.

В 2023 году ремонтируют 130 в рамках программы софинансирования и почти пять десятков - в рамках текущего ремонта. Сейчас работы завершены более чем на 80 процентов. Глава Серпухова сказал, что завершить все работы планируют до конца года.

Напомним, что ремонт подъезда включает в себя установку новых оконных блоков, обновление входной группы, окрашивание стен, замену почтовых ящиков и осветительных приборов.

«От подрядчиков требуем качественное выполнение работ, а от жителей - бережного отношения и поддержания чистоты в своих подъездах», - подчеркнул Сергей Никитенко.

Также глава Серпухова напомнил, что формируется перечень адресов, в которых отремонтируют подъезды в 2024 году. Чтобы стать участниками программы жители подъезда должны принять соответствующее решение на общем собрании.