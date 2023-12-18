Ремонтные работы по устранению аварии на теплосети ведутся в Сергиевом Посаде

ЖКХ

Фото: [Министерство энергетики МО]

В Сергиевом Посаде ведутся ремонтные работы по устранению аварии на теплосети в котельной на Школьной улице. Об этом сообщили в Минэнерго Подмосковья.

В ведомстве отметили, что в связи с утечкой в 98 многоквартирных домах города отключилось отопление.

«На данный момент ведутся ремонтные работы по устранению аварийной ситуации. Ремонт проводят представители ООО «Газпром», - рассказали в министерстве.

Ожидается, что подача тепла возобновится до конца текущего дня.

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