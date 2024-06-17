Ремонтные работы во дворах Подмосковья завершатся до конца лета
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
Ремонтные работы во дворах Подмосковья будут завершены до конца августа, сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Работы стартовали в начале июня. В их рамках в муниципалитетах обустраивают парковки, обновляют бордюры, приводят в порядок тротуары. В результате позитивные изменения почувствуют более 700 жителей 57 городских округов.
В ряде муниципалитетов работы ведутся с опережением графика. К примеру, в Химках и Люберцах.
Жителей информируют о старте ремонта во дворах с помощью специальных щитов и стендов, а также в общедомовых чатах, соцсетях и на сайте министерства.