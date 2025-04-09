РЭО согласовал закупку контейнеров для Самарской области на 660 млн рублей

Самарская область получила одобрение от Российского экологического оператора (РЭО) на выделение беспрецедентной суммы в 660 миллионов рублей, предназначенной для приобретения контейнеров и оборудования мест для их размещения. Данный объем финансирования является самым крупным среди всех регионов страны.

Как сообщила Ирина Тарасова, глава РЭО, в планах российских регионов на 2025 год значится приобретение 4 785 площадок под контейнеры и 28 906 самих контейнеров. Особое внимание уделено Самарской области, получившей наибольшую поддержку в размере 660 миллионов рублей, что представляет собой уникальную инвестицию в развитие инфраструктуры для сбора ТКО.

По предварительным расчетам, в Самарской области требуется дополнительно 826 контейнерных площадок, на приобретение которых в 2025 году планируется выделить 440 115 рублей. Недостаток контейнеров оценивается в 10 816 единиц, что потребует вложения 220 767 рублей. Важно отметить, что эти суммы не включают расходы на модернизацию существующих площадок и замену старых контейнеров.

Алексей Макрушин, заместитель руководителя РЭО, акцентировал внимание на необходимости предварительного согласования планов закупок с РЭО до их утверждения региональными властями и внесения в бюджет. РЭО ведет мониторинг процесса закупок. Активное участие регионов в планировании позволит существенно сократить дефицит контейнерных площадок и самих контейнеров по всей стране.

Ранее РЭО в сотрудничестве с правительством Самарской области разработали стратегию улучшения ситуации с вывозом ТКО в регионе, предусматривающую активизацию работы регионального оператора.

Андрей Шестаков, генеральный директор АО «Экология», подчеркнул, что эффективное управление ТКО требует скоординированных усилий всех заинтересованных сторон. Бесперебойный вывоз отходов возможен только при наличии исправных контейнеров на каждой площадке. Региональный оператор ведет сбор информации о нехватке или поломках контейнеров и оперативно направляет ее в муниципальные образования для принятия необходимых мер.