РЭО: в Самаре пересмотрели логистику более 300 мусоровозов
Регоператор Самарской области скорректировал графики вывоза отходов
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Региональный оператор Самарской области скорректировал графики вывоза отходов, что позволило уменьшить количество мусорных завалов у контейнерных площадок. Эти изменения стали возможны после того, как Российский экологический оператор (РЭО) взял ситуацию с утилизацией ТКО под свой контроль. Сейчас в работе задействовано 312 специализированных автомобилей, которые ежедневно обслуживают 21 695 мест сбора мусора.
«Большинство жалоб, которые мы получаем в сервис „РЭО Радар“, обрабатывается в день их поступления. При этом навалов сообщения, как правило, не касаются, чаще присылают фотографии просто заполненных, но не переполненных баков. Избежать навалов удалось благодаря тому, что регоператор скорректировал график вывоза и стал выпускать мусоровозы в более ранее время», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Ранее между руководством РЭО и представителями Самарской области было заключено соглашение, целью которого является повышение эффективности работы регионального оператора в сфере обращения с ТКО. Для этого РЭО вошел в капитал АО «Экология». Трудности с вывозом ТКО в Самарской области начались в конце 2024 года.