РЭО: в Самаре пересмотрели логистику более 300 мусоровозов

«Большинство жалоб, которые мы получаем в сервис „РЭО Радар“, обрабатывается в день их поступления. При этом навалов сообщения, как правило, не касаются, чаще присылают фотографии просто заполненных, но не переполненных баков. Избежать навалов удалось благодаря тому, что регоператор скорректировал график вывоза и стал выпускать мусоровозы в более ранее время», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.