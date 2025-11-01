Рязанские дороги готовы к снегопадам и гололеду

В Рязани завершена основная часть подготовки дорожного хозяйства к предстоящему зимнему сезону. Как сообщает городская администрация, местные службы сформировали стратегический запас противогололедных материалов для поддержания безопасности на улицах города в холодный период. Об этом сообщает издание 7info.

Для борьбы с гололедом на проезжей части дорожно-благоустроительное управление заготовило 7,2 тыс. кубометров песко-соляной смеси. Отдельно для тротуаров и пешеходных зон подготовлено 500 кубометров смеси, а также создан резерв в 3,6 тыс. тонн чистой соли и 14 тонн специализированных реагентов для эффективной обработки покрытий.

Помимо текущих запасов, администрация ведет плановое пополнение материалов для будущих сезонов. Уже анонсирована закупка дополнительных пять тысяч тонн соли и 300 тонн реагентов, которые обеспечат бесперебойную работу коммунальных служб в 2026 году.

Таким образом, итогом проведенной работы стало создание комплексного запаса, достаточного для оперативного реагирования на любые погодные условия предстоящей зимы. Проактивный подход к заготовке материалов не только гарантирует чистоту и безопасность дорог в текущем сезоне, но и создает солидный фундамент для работы коммунальных служб в среднесрочной перспективе.

