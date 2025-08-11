Роман Пичугин проверил подготовку водозаборных узлов в Кашире к зиме
Фото: [Администрация г.о. Кашира]
Временно исполняющий полномочия главы городского округа Кашира Роман Пичугин провел инспекцию водозаборного узла №1.
Этот ключевой объект обеспечивает питьевой водой высочайшего качества более шести с половиной тысяч жителей, проживающих в районе Кашира-1, микрорайоне, примыкающем к железнодорожной станции, и части микрорайона №3. Ежедневно через этот узел пропускается до четырех тысяч кубических метров воды, что гарантирует полное соответствие водоснабжения потребностям населения.
Подготовительные мероприятия по обеспечению готовности округа к зиме находятся в активной фазе:
— Установлен современный резервный насос для усиления надежности функционирования системы;
— Предусмотрена установка передового частотного регулятора, который позволит стабилизировать давление и сократить расход электроэнергии;
— Завершены плановые работы по обслуживанию станции обезжелезивания, включая замену фильтрующих элементов и обновление оборудования;
— В скором времени намечена очистка резервуара для хранения чистой воды, что необходимо для поддержания высокого качества водоснабжения.
В целом на территории округа функционирует сорок четыре водозаборных узла, тридцать три из которых уже оборудованы современными частотными регуляторами. Данные устройства способствуют экономии электроэнергии и поддерживают устойчивое давление воды, особенно в ночные часы. В текущем году новые регуляторы были установлены на объектах в Зендиково и Лёдово, и в ближайшее время они появятся на еще одиннадцати объектах по всему округу.
«Осознаем, что без доступа к качественной воде – невозможно. Для семи водозаборных узлов необходима установка систем очистки воды, а также требуется модернизация отдельных участков водопроводных сетей. Дал задание соответствующим специалистам разработать трехлетний план реконструкции и включить его в государственную программу Московской области. Наша задача – обеспечить каждый дом чистой и безопасной водой. Круглосуточно. Без перебоев», – отметил Роман Александрович.