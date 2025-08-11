Роман Пичугин проверил подготовку водозаборных узлов в Кашире к зиме

Этот ключевой объект обеспечивает питьевой водой высочайшего качества более шести с половиной тысяч жителей, проживающих в районе Кашира-1, микрорайоне, примыкающем к железнодорожной станции, и части микрорайона №3. Ежедневно через этот узел пропускается до четырех тысяч кубических метров воды, что гарантирует полное соответствие водоснабжения потребностям населения.

Подготовительные мероприятия по обеспечению готовности округа к зиме находятся в активной фазе:

— Установлен современный резервный насос для усиления надежности функционирования системы;

— Предусмотрена установка передового частотного регулятора, который позволит стабилизировать давление и сократить расход электроэнергии;

— Завершены плановые работы по обслуживанию станции обезжелезивания, включая замену фильтрующих элементов и обновление оборудования;

— В скором времени намечена очистка резервуара для хранения чистой воды, что необходимо для поддержания высокого качества водоснабжения.

В целом на территории округа функционирует сорок четыре водозаборных узла, тридцать три из которых уже оборудованы современными частотными регуляторами. Данные устройства способствуют экономии электроэнергии и поддерживают устойчивое давление воды, особенно в ночные часы. В текущем году новые регуляторы были установлены на объектах в Зендиково и Лёдово, и в ближайшее время они появятся на еще одиннадцати объектах по всему округу.