«Россети» модернизируют электроподстанцию в Ивантеевке

Энергетики компании «Россети» отрапортовали об успешном завершении монтажа двух автотрансформаторов по 100 МВА на ивантеевской подстанции 500 кВ «Трубино» в Городском округе Пушкинский. В результате мощность объекта возросла на 13 процентов — до 1700 МВА.

Модернизации подстанции не случайно уделяется особое значение. С объекта подается электроэнергия сразу в несколько муниципальных образований — Пушкинский, Мытищи, Щелково, а также в Северо-Восточный административный округ столицы.

Комплексная реконструкция предусматривает установку новых трансформаторов, прокладку кабельных сетей и коммуникаций, внедрение микропроцессорных терминалов релейной защиты и автоматики, цифровой связи и новейших комплексов безопасности.

Оборудование рассчитано на срок службы более 25 лет. После завершения работ старую подстанцию демонтируют.