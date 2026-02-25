Россиянам разъяснили порядок оплаты ЖКХ весной 2026 года

С марта в России вступает в силу закон о переносе крайнего срока оплаты услуг ЖКХ с 10-го на 15-е число. Однако фактически воспользоваться новым правилом граждане смогут только при оплате квитанций за март, сообщил ТАСС первый зампред профильного комитета Госдумы Владимир Кошелев.

Несмотря на вступление закона в силу с 1 марта 2026 года, февральские платежки необходимо оплатить по прежним правилам — до 10 марта. Это связано с формулировкой документа: оплачивать коммунальные услуги нужно до 15-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом.

Таким образом, новый срок впервые применяется к платежам за март. Квитанции за этот месяц жители получат в начале апреля и смогут внести оплату до 15 апреля.

По словам Кошелева, изменение направлено на то, чтобы дать гражданам больше времени для внесения средств и снизить риск просрочек. При этом порядок начисления и другие условия оплаты коммунальных услуг остаются прежними.

Депутат подчеркнул, что путаницы быть не должно: счета за февраль оплачиваются до 10 марта, а начиная с марта будет действовать обновленный срок.

