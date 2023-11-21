С начала месяца в Подмосковье к электросетям подключили две школы после ремонта

С начала текущего месяца специалисты «Мособлэнерго» обеспечили электроснабжение двух школ после ремонта. Об этом сообщили в Минэнерго Подмосковья.

Так, к сетям подключили школу на улице Дзержинского в Серпухове и школу на улице Грибоедова в Малаховке под Люберцами.

В общей сложности с начала года в Подмосковье подключили к электросетям 37 социально значимых объектов. Это образовательные и медицинские учреждения, где провели капремонт или реконструкцию.

Для обеспечения учреждений необходимой электромощностью, были установлены новые трансформаторы в действующих подстанциях и проложены дополнительные кабельные линии.