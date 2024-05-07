С начала весны УК Подмосковья очистили от мусора около 200 подъездных козырьков

ЖКХ

Фото: [ГУСТ МО]

С начала весны управляющие компании Подмосковья очистили от мусора около 200 подъездных козырьков. Об этом рассказали в Главном управлении содержания территорий Московской области.

К примеру, работы провели на улицах Горького, Лесная, Садовая, Пионерская в Королеве.

«Важно, чтобы каждый собственник осознанно относился к общему имуществу, поскольку от этого зависит комфорт остальных жителей в многоквартирном доме. В свою очередь, управляющие компании должны приводить в порядок данный элемент МКД по мере необходимости», - подчеркнули в ведомстве.

С вопросом в сфере жилищно-коммунального хозяйства можно обратиться по телефону 122*4. Информацию примет робот Женя.

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