С начала весны УК Подмосковья очистили от мусора около 200 подъездных козырьков
Фото: [ГУСТ МО]
С начала весны управляющие компании Подмосковья очистили от мусора около 200 подъездных козырьков. Об этом рассказали в Главном управлении содержания территорий Московской области.
К примеру, работы провели на улицах Горького, Лесная, Садовая, Пионерская в Королеве.
«Важно, чтобы каждый собственник осознанно относился к общему имуществу, поскольку от этого зависит комфорт остальных жителей в многоквартирном доме. В свою очередь, управляющие компании должны приводить в порядок данный элемент МКД по мере необходимости», - подчеркнули в ведомстве.
С вопросом в сфере жилищно-коммунального хозяйства можно обратиться по телефону 122*4. Информацию примет робот Женя.