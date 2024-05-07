С начала весны УК Подмосковья очистили от мусора около 200 подъездных козырьков

«Важно, чтобы каждый собственник осознанно относился к общему имуществу, поскольку от этого зависит комфорт остальных жителей в многоквартирном доме. В свою очередь, управляющие компании должны приводить в порядок данный элемент МКД по мере необходимости», - подчеркнули в ведомстве.