Семь населенных пунктов Подмосковья догазифицировали по президентской программе с начала года

Свыше 2,8 тысячи населенных пунктов Подмосковья было догазифицировано за два года действия президентской программы «Социальная газификация», сообщил гендиректор «Мособлгаза» Игорь Баранов. Его слова приводит пресс-служба регионального Минэнерго.

Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин, в свою очередь, напомнил, что в прошлом году президентская программа была выполнена на сто процентов. Она стала самым масштабным проектом по газификации в России и за всю историю Московской области.

Глава областного Минэнерго отметил, что с марта этого года программа стала бессрочной, а губернатор Андрей Воробьев поставил задачу догазифицировать еще 36 населенных пунктов — в семи муниципалитетах работы уже выполнены, еще в двадцати девяти их завершат до конца года.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в этом году по программе «Социальная газификация» к газовым сетям подключат двенадцать тысяч домов.