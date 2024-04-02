Семь объектов культурного наследия капитально отремонтируют в Подмосковье до конца года

Капремонт проведут в семи объектах культурного наследия до конца года в Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

К примеру, сейчас продолжается реставрация жилых домов, спроектированных архитекторами Л. П. Гулецкой и В. А. Бутузовым в период с конца 1940-х до 1950-х годов. Объекты расположены на улице Циолковского в Королеве.

В зданиях ремонтируют кровлю и чердачные помещения. Также проводятся работы по замене стропильной системы.

Ход ремонта на контроле экспертов ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта».