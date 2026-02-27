Семь объектов за два года: в Наро-Фоминском округе решили проблемы с водой

В поселке Васильчиново Наро-Фоминского городского округа завершилась масштабная реконструкция водозаборного узла ВЗУ-851. Качество воды после проведенных работ лично оценил глава муниципалитета Роман Шамнэ, который осмотрел объект вместе с местными жителями.

Как пояснил руководитель округа, модернизация носила комплексный характер. На объекте полностью обновили насосное оборудование и системы подачи воды. Ключевым этапом стала установка станции многоступенчатой водоочистки.

Роман Шамнэ подчеркнул, что все смонтированное оборудование — отечественного производства, что в будущем избавит коммунальные службы от сложностей с поиском запчастей. Разница в качестве воды до и после реконструкции колоссальная, и этот наказ жителей поселка удалось выполнить в полном объеме.

Улучшение водоснабжения в Васильчиново — часть системной работы, проводимой в округе. Роман Шамнэ напомнил, что в прошлом году вопросы с чистой водой были решены в деревне Шустиково и в Верее.

Останавливаться на достигнутом местные власти не намерены. Уже сформированы планы на ближайшую перспективу: в течение двух лет предстоит модернизировать еще семь подобных объектов на территории муниципалитета. Проектные работы и начало строительно-монтажных мероприятий уже запущены. Ввод обновленных водозаборных узлов в эксплуатацию намечен на 2027 год.