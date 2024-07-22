Семьдесят семь частных домов подключили к обновленной линии электропередачи в Воскресенске, сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Так, компания «Мособлэнерго» завершила в городе ремонт воздушной ЛЭП, заменив 1,3 километра провода на самонесущий изолированный. Также были смонтированы пятьдесят пять опор и перенесены расчетные узлы учета.

К обновленной линии подключили дома, которые расположены на улицах Ломоносова, Толстого, Рабочей.

В текущем году в муниципалитете проведут капремонт четырех с половиной километров кабельных и воздушных ЛЭП, а также оборудование четырех трансформаторных подстанций.