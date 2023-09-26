Семинар PROГАЗ в МКД состоится в Клину

В подмосковном Клину в конце сентября состоится форум PROГАЗ в МКД. Об этом рассказала глава подмосковного городского округа Клин Алена Сокольская.

Это мероприятие является частью уникального образовательного проекта PROЖКХ. Его создание инициировала Ассоциация председателей Советов многоквартирных домов и Министерство ЖКХ Подмосковья.

На этот раз, в городском округе Клин выступят представители муниципальной администрации, сотрудники ресурсоснабжающей организации, которые расскажут о работе по внутридомовому и внутриквартирному газовому оборудованию. Также спикеры ответят на актуальные вопросы.

Занятие в рамках форума состоится 28 сентября в 14 часов в большом зале администрации городского округа Клин. Принять участие в этом семинаре могут не только председатели советов многоквартирных домов, но и все заинтересованные горожане.