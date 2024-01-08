Сергей Джеглав проверил работу котельных в округе Лосино-Петровский

«В течение праздничных дней поступали жалобы на недостаточное отопление. Нас беспокоила котельная 8/15 в Лосино-Петровском. Некоторые жители писали, что в городе нет отопления, это не так. Котельная работала в праздничные дни без остановки. В данный момент на котельной два котла работают», — отметил глава округа.

На котельной квартала 8/15 в одном из пароводогрейных котлов образовалась течь, что стало причиной понижения температуры в системе отопления. Специалисты оперативно переключили основной котел на резервный, после чего параметры котельной постепенно вышли на нормативные.

Глава проверил качество отопления в домах № 1 и 28 по улице Гоголя, в доме № 6 по улице Кирова, № 15 по улице Ленина и № 11 по улице Строителей. При поквартирном обходе многие жители отмечали, что в квартирах тепло, некоторые даже форточки открывают для проветривания.

Совместно с заместителем главы по вопросам ЖКХ Романом Мещеряковым глава округа также проверил работу котельных № 1 и 2 в Лосино-Петровском.

«По первой котельной — это одна из самых старых котельных городского округа Лосино-Петровского. Она работает в штатном режиме, 70 градусов на выходе. Это связано с тем, что данный теплоноситель идет без ЦТП и без элеваторных узлов непосредственно на дома. Котельная обслуживает 56 домов, жалоб от этой котельной нете», — сказал заместитель главы округа Роман Мещеряков.

В деревне Мизиново городского округа ситуация с отоплением жилых домов сложнее, чем в городе. Причина тому — сниженное давление холодной воды от водозаборного узла, который обслуживает компания «Главное управление обустройства войск».

«Есть проблематика по Мизиново, но там проблема возникла из-за отсутствия объема холодной воды на подпитку котельной. В целом котельная работает, у нее 69 градусов на выходе. Она без открытого водоразбора идет напрямую в дома. Два дня были проблемы именно с давлением холодной воды. Сейчас „ГУОВ“ включили глубинный насос», — уточнил Роман Мещеряков.

Котельная снабжает теплом 46 многоквартирных домов, три соцобъекта и пять организаций. Сейчас на котельной два котла в работе, температурный режим восстанавливается. Дежурные бригады слесарей устраняют завоздушивание системы. Глава округа Сергей Джеглав держит ситуацию на личном контроле.