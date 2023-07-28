Сергей Никитенко проверил, как справляется с работой УК в трех домах по улице Крупской

Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко проверил содержание многоквартирных домов по улице Крупской. Он сообщил, что в инспекции также принимал участие депутат Андрей Шаранов. Вместе они побывали в домах №3, №5 и №12.

Эти многоэтажки недавно перешли в управление УК «Мой дом». Вместе с качеством уборки группа проверяющих поинтересовалась и тем, получается ли у новой компании наладить диалог с жильцами домов.

«С момента управлением жилым фондом организация произвела расчистку подвалов. Далее в подъездах требуется заменить почтовые ящики, убрать провода в короба, покрасить стены. В ближайшее время эти работы начнутся», - написал на своей странице в Telegram Сергей Никитенко.

Также по итогам проверки глава Серпухова обратил внимание на низкое качество уборки. Сергей Никитенко поручил исправить ситуацию. Иначе жители и в дальнейшем будут критиковать УК за такой подход. Также необходимо установить информационный стенд в доме №12. Но этот вопрос уже прорабатывается, отметил глава.