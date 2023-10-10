Серпухов готов к началу снегоуборочного сезона

Глава Серпухова Сергей Никитенко рассказал, как округ подготовился к уборке снега. Это период начнется уже 1 ноября и продлится до 31 марта.

Тему уборки дорог накануне обсудил с главами округов и профильными министрами губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Для быстрого реагирования на погодные явления на остановках общественного транспорта будут установлены ящики для реагентов», - сообщил Сергей Никитенко.

На трассах будут работать 9 комбинированных дорожных машин, грейдеры, погрузчики и самосвалы. Также закуплена пескосоляная смесь.

«Работать на муниципальных автодорогах будут 12 комбинированных дорожных машин, экскаваторы, самосвалы и бульдозер», - добавил глава Серпухова.

30 единиц коммунальной техники будут обслуживать территории Пущино и Протвино.

Вручную расчищать дороги и тротуары предстоит 40 сотрудникам сферы ХКХ округа. В помощь им средства малой механизации.