Съезд с трассы А-105 на Каширское шоссе стал двухполосным

В Ленинском городском округе состоялось долгожданное событие для тысяч автомобилистов — на нулевом километре Каширского шоссе открыли движение по новому двухполосному съезду с трассы А-105 в направлении области.

«Запуск новых полос уже позволил значительно разгрузить один из самых проблемных участков дороги и улучшить транспортную ситуацию округа», – подтвердил начальник участка Сергей Хафизов.

За десять месяцев строители выполнили масштабный комплекс работ: полностью заменили грунты, отсыпали дорожное полотно и проложили современную систему ливневой канализации. Но это лишь часть глобальной трансформации — параллельно ведется возведение трех подземных пешеходных переходов и двух разворотных эстакад, которые оборудуют системами освещения и видеонаблюдения для безопасности всех участников движения.

Полное завершение реконструкции Каширского шоссе со всеми элементами дорожной инфраструктуры запланировано на конец 2026 года.