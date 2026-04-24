В подмосковном колледже отметили Всемирный день Земли

Во всех структурных подразделениях подмосковного колледжа «Энергия» в Реутове, Балашихи и Богородском округе отметили Всемирный день Земли, который отмечается 22 апреля. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Для студентов провели мероприятия, направленные на формирование экологической культуры. Участники поделились инициативами по улучшению экологической среды в колледже и в городе, обсудили повседневные действия, способствующие сохранению природы, в том числе выключение света в неработающих помещениях, экономное использование воды и сортировку отходов.

Директор Подмосковного колледжа «Энергия» Константин Подоляк подчеркнул, что даже маленькие экологические проекты играют большую роль. По его словам, посадка растений, уборка территории и правильное обращение с отходами формируют ответственное отношение к окружающей среде.

