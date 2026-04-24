В подмосковные больницы поступили 54 рентген-аппарата типа С-дуга

За последние три года в подмосковные больницы поступили 54 рентгеновских аппарата С-дуга, в 2026 году технику поставят еще в 15 учреждений. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Они обеспечивают визуализацию в режиме реального времени, что важно для проведения операций, например, на суставах», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В этом году в больницы планируют закупить 17 современных рентгеновских аппаратов типа С-дуга. Они позволяют врачам во время операций получать изображения внутренних структур организма пациента. Два аппарата уже поступили в Истринскую и Воскресенскую больницы. Технику закупают по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.