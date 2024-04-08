Сезон опиловки сухостойных деревьев стартовал в Подмосковье с наступлением апреля. Об этом сообщили в Главном управлении содержания территорий Московской области.

На текущий момент в 53 муниципалитетах убрано уже 435 сухостойных деревьев.

В первую очередь, удаляют сухие аварийные деревья с критичным углом наклона. Затем — сухостойные. После этого городские округа формируют план опиловки и получают порубочный билет на работу с живыми деревьями, которые нависают над тротуарами, детскими площадками и проездами.

Инспекторы ГУСТ Подмосковья держат на контроле ход всех работ в муниципалитетах, чтобы они выполнялись в соответствии с графиком и в полном объеме.